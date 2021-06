Amid COVID wave, Asia-Pacific region needs ‘immediate and stronger support’

“This is essential to save lives and limit the impact of the virus, especially in developing countries”, UNHCR spokesperson Andrej Mahecic Told a regular press briefing at the Palais des Nations in Geneva.

Numbers of swelling

Although Asia-Pacific countries host the vast majority of the world’s over 80 million forcibly displaced people, they have benefited from only a fraction of the world’s resources COVID-19[feminine vaccins, selon l’agence.

« Nous avons beaucoup souffert du manque de revenus… parfois nous n'avions pas assez à manger. Pour les réfugiés rohingyas et leurs communautés d'accueil, le COVID-19 n'est pas seulement un risque pour la santé.

L’inquiétude suscitée par la situation dans la région continue de croître alors que le nombre de cas a atteint la plus forte augmentation au monde.

Le HCR a souligné que la pandémie ne sera vaincue que lorsque les vaccins seront disponibles partout « sur une base équitable ».

Luttant contre les surtensions

Au cours de cette période, quelque 38 millions de cas de COVID-19 ont été enregistrés ainsi que plus d’un demi-million de décès, dévastant de nombreux systèmes de santé déjà fragiles dans la région.

« Le manque de lits d’hôpital, d’approvisionnement en oxygène, les capacités limitées des unités de soins intensifs (USI) et la rareté des installations et services de santé ont aggravé les résultats pour les personnes infectées par le COVID-19, en particulier en Inde et au Népal », a déclaré M. Mahecic.

De plus, la variante hautement contagieuse du virus qui est apparue pour la première fois en Inde « menace de se propager rapidement dans la sous-région », y compris parmi les populations réfugiées, a-t-il ajouté.

Particulièrement vulnérable

Au milieu de milieux surpeuplés, d’eau limitée et d’installations sanitaires inadéquates, les réfugiés restent particulièrement exposés au risque de COVID-19.

À Cox’s Bazar, au Bangladesh, où près de 900 000 réfugiés rohingyas vivent dans le groupe de camps de réfugiés le plus grand et le plus densément peuplé du monde, le nombre de cas a considérablement augmenté au cours des deux derniers mois, a souligné le HCR.

« Au 31 mai, il y avait plus de 1 188 cas confirmés parmi la population réfugiée, avec plus de la moitié de ces cas enregistrés rien qu’en mai », a déclaré le porte-parole de l’agence aux journalistes.

« Nous avons également constaté une augmentation inquiétante du nombre de cas de COVID-19 parmi les réfugiés et les demandeurs d’asile au Népal, en Iran, au Pakistan, en Thaïlande, en Malaisie et en Indonésie », a-t-il déclaré.

Prises de vue en mouvement

Alors que des efforts sont en cours pour atténuer la propagation de la coronavirus, les mesures préventives doivent être complétées par des vaccinations intensifiées.

Bien que certains réfugiés, y compris au Népal, aient reçu leur premier coup avec COVAX-fourni des fournitures, pas un seul vaccin n’a été administré aux réfugiés rohingyas au Bangladesh.

La rareté des approvisionnements dans le pays signifie que certaines des personnes les plus vulnérables au monde restent sensibles au virus.

« Le HCR ajoute sa voix aux appels aux pays ayant des doses excédentaires à faire un don à COVAX, et aux fabricants à augmenter l’approvisionnement de la Installation COVAX», a déclaré M. Mahecic.

Inclus dans son budget ordinaire, les besoins financiers totaux du HCR pour le COVID comprennent 455 millions de dollars de besoins supplémentaires et 469 millions de dollars d’activités liées au COVID.

À ce jour, y compris les contributions prévues, le HCR a reçu 252,8 millions de dollars, soit seulement 27 % de ces besoins.