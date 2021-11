Alors que la variante Omicron fait le tour du monde, les nations africaines sont blâmées et interdites

Les nations d’Afrique australe ont protesté amèrement samedi alors que de plus en plus de pays les plus riches du monde les ont empêchés de voyager, renouvelant un débat sur la fermeture des frontières dès les premiers jours de la pandémie de coronavirus et aggravant les problèmes auxquels sont confrontés les pays mal vaccinés.

Une nouvelle variante de coronavirus appelée Omicron, détectée pour la première fois au Botswana, a mis les gouvernements à cran après que l’Afrique du Sud a annoncé une augmentation du nombre de cas cette semaine, plongeant les pays dans le moment le plus incertain de la pandémie depuis que la variante hautement contagieuse du Delta s’est installée ce printemps.

Comme aux premiers jours de Delta, l’alarme politique s’est rapidement propagée à travers le monde, les responsables échangeant le blâme sur la façon dont les échecs de l’effort mondial de vaccination ont permis au virus de muter, même si les chercheurs ont averti que la véritable menace de la nouvelle variante n’était pas pourtant clair.

Portant un nombre inquiétant de mutations dont les chercheurs craignent qu’il puisse se propager facilement, Omicron a été repéré chez deux patients en Grande-Bretagne samedi et un autre cas probable en Allemagne, laissant dans son sillage ce que les scientifiques ont estimé à des milliers de cas en Afrique australe et des dizaines ou des centaines d’autres dans le monde. Une nation après l’autre a fermé ses portes à l’Afrique australe alors même qu’elle méprisait les mesures de santé publique qui, selon les scientifiques, étaient beaucoup plus urgentes pour s’attaquer à la nouvelle variante.