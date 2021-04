Aider les jeunes agro-industries à suivre le rythme de l’Afrique en croissance rapide

Demandez à Sanginga

IBADAN, Nigéria, avril 08 (IPS) – Des petites villes aux grandes villes, l’Afrique subsaharienne a le taux de croissance urbaine le plus rapide au monde. La population du continent devrait doubler d’ici 2050, les jeunes représentant 60% de la population totale. Le Département de la communication mondiale de l’ONU, par exemple, projette que pour les 15 prochaines années, la croissance urbaine va doubler pour plusieurs villes africaines: Dar es Salaam atteindra plus de 13 millions d’habitants et Kampala dépassera 7 millions.

Parallèlement à cette explosion des zones urbaines, la croissance de la population rurale reste également forte. L’Atlas de l’Afrique rurale en mouvement de la FAO voit la population rurale de l’Afrique subsaharienne augmenter de 63 pour cent d’ici 2050 et la région reste la seule au monde où la population rurale continuera de croître après 2050.

L’exode rural dans les villes africaines est souvent lié à la recherche de pâturages plus verts – ce qui crée des défis tels que des taux de chômage élevés, de faibles revenus, une insécurité alimentaire et une pauvreté persistante. Il est donc nécessaire de répondre aux besoins de la population croissante de manière durable. La lutte contre le chômage est donc une étape cruciale pour répondre à ces besoins, en particulier dans le contexte actuel du COVID-1.

Impliquer les jeunes dans l’agro-industrie

Les jeunes, bien qu’ils représentent la majorité de la population, se sentent toujours marginalisés par rapport au courant dominant de l’économie. Leurs attentes sont étouffées par les demandes du marché et les opportunités limitées. L’enseignement supérieur se développe plus vite que les économies, le marché du travail est saturé et la pénurie de compétences et le manque d’exposition à la technologie restent une contrainte pour la jeunesse africaine à intégrer une voie de carrière. Certains de ceux qui ne peuvent trouver un emploi de col blanc retournent démoralisés dans leurs foyers ruraux ou occupent des emplois subalternes, ou pire, restent au chômage.

Il faut un changement systémique qui cible la jeunesse africaine. De même, il faut un modèle économique qui soit adapté aux jeunes à tous les niveaux. Un tel modèle créera potentiellement un marché de niche qui accueillera les diplômés, les jeunes en début de carrière et, dans une certaine mesure, les jeunes non scolarisés qui restent vulnérables à la manipulation politique. Un programme de développement durable ne peut être pleinement réalisé que si les jeunes sont mobilisés, motivés, dynamisés et équipés pour la transformation.

Ecrire sur le statut des jeunes dans l’agriculture en Afrique subsaharienne, David Sarfo Ameyaw et Eugenie Maiga notent que la croissance économique rapide au cours des 15 dernières années n’a pas été «favorable aux pauvres», se produisant principalement dans des secteurs générant relativement peu de possibilités d’emploi pour les jeunes.

Aline Mugisho La réponse au chômage des jeunes ne réside pas seulement dans la création d’emplois – ils sont aussi des employeurs et des entrepreneurs potentiels. En conséquence, la croissance doit être encouragée dans les secteurs susceptibles de créer des opportunités viables adaptées aux jeunes. L’agriculture est, entre autres, l’un de ces secteurs en raison de sa capacité à améliorer la croissance économique, la sécurité alimentaire et les revenus grâce à l’agriculture. Les activités de chaîne de valeur et de valeur ajoutée ouvrent une fenêtre d’opportunités pour diverses couches de la population d’une manière inclusive et applicable à tous. Pourtant, l’agriculture est essentielle pour répondre aux besoins croissants de la population africaine.

L’Institut international d’agriculture tropicale (IITA) a investi plusieurs efforts pour exposer la population en général et les jeunes en particulier aux avantages de l’agriculture à travers ses différents programmes. Par exemple, l’IITA a, au cours des 8 dernières années, investi dans l’autonomisation des jeunes en tant qu’acteurs de l’agriculture par la formation, la recherche, l’emploi et l’esprit d’entreprise. Cette approche ne crée pas seulement des emplois pour les jeunes, mais les prépare à créer eux-mêmes des emplois. L’IITA dirige la création de programmes pour les jeunes qui joueront leur rôle dans la transformation de l’agriculture pour offrir à l’Afrique un avenir de sécurité alimentaire.

L’agriculture emploie plus de 60 pour cent de la population active en Afrique subsaharienne, à l’exclusion de l’Afrique du Sud, et contribue à environ 30 pour cent du produit intérieur brut dans la plupart des pays. Pourtant, les preuves dans ce domaine indiquent que la contribution des jeunes à ce secteur reste marginale.

Comme l’écrivent Elizabeth Ssendiwala et Akinyi Nzioki dans Jeunesse et productivité agricole, l’agriculture doit être rentable, compétitive et dynamique pour attirer les jeunes. Les jeunes ont tendance à percevoir l’agriculture comme une occupation pour les personnes âgées, analphabètes et pour les personnes vivant dans les zones rurales – ce qui entretient la perception négative de l’agriculture. Il est nécessaire de créer un environnement propice qui, d’une part, démystifie l’agriculture et, d’autre part, la relie à l’évolution technologique pour qu’elle soit attrayante pour la jeunesse moderne.

Les jeunes ne veulent pas pratiquer l’agriculture comme le faisaient leurs pères et leurs mères, mais plutôt de manière moderne, avec une image appropriée qui reflète leurs aspirations en tant que natifs de l’ère numérique.

Gouverneur Seyi Makinde. Crédit: The Business Day_Businessday.com Engager les jeunes avec succès à augmenter la productivité agricole signifie également les impliquer dans les processus de prise de décision. L’intégration et l’inclusion efficaces des jeunes femmes et hommes dans la renaissance agricole de l’Afrique, grâce à des investissements publics bien conçus dans l’agriculture et à des progrès continus en matière de réformes politiques, joueront certainement un rôle important dans le programme de croissance économique du continent. Cela comprend des réformes de la politique foncière qui permettent aux jeunes d’accéder à la terre.

Auteurs de une étude des perceptions de l’agriculture parmi les élèves du secondaire de trois pays africains, les cours doivent mieux présenter l’agriculture comme une frontière économique et les agriculteurs modernes comme des pionniers plutôt que des victimes oubliées de la pauvreté. Une plus grande dépendance aux outils d’enseignement électroniques et à l’agriculture numérique est nécessaire pour stimuler les intérêts des étudiants, avec des travaux pratiques basés sur des modèles agro-industriels solides et une expérience d’apprentissage offerte dans des entreprises éprouvées.

Un autre aspect important de la croissance des jeunes est lié à Transformer les moyens de subsistance grâce au développement de l’agro-industrie–Qui a plus de chances de réussir auprès des jeunes. Le modèle agroalimentaire améliore la création d’emplois, l’équité sociale et l’inclusion, et considère que la durabilité du système agroalimentaire dépend des jeunes. Il est important de noter que les petits exploitants agricoles disposant de moins de deux hectares de terres représentent 80% de tous les agriculteurs et contribuent à l’essentiel de la production alimentaire dans certains pays. Beaucoup sont des femmes dont la contribution passe souvent inaperçue.

Les études axées sur l’agro-industrie soulignent la nécessité d’une infrastructure commerciale bien développée, comprenant des marchés, une incubation, des réseaux d’entreprises et des politiques dans un cadre mondial et régional favorisant les agro-entreprises dirigées par des jeunes et des femmes dans le commerce local et régional.

Initiatives des jeunes dans l’agro-industrie

Les initiatives Jeunesse dans l’agro-industrie de l’IITA telles que Jeunes Agripreneurs IITA (IYA), Empowering Novel Agri-Business-Led Employment (ACTIVER) -Jeunes, ENABLE-TAAT (Technologies pour la transformation agricole africaine), Projet Young Africa Works-IITA, Emploi des jeunes dans l’agro-industrie et l’agriculture durable (YEASA), Agrihub, et commencez tôt le programme (ÉTAPE) sont des preuves tangibles du rôle important que jouent les jeunes dans le secteur agricole. Ces dernières années, ces programmes ont créé une plateforme encourageant la participation et l’engagement des jeunes écoliers et des jeunes sans emploi ou sous-employés dans l’agro-industrie.

Ces investissements dans la jeune génération africaine soulignent l’importance d’élever l’ambition des élèves du primaire et du secondaire pour garantir un continent à sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ceci est également important dans le développement de jeunes femmes leaders dans l’agriculture afin que leurs compétences de leadership acquises leur permettent d’aider à diriger la réponse au COVID-19 et les efforts de relèvement.

L’IITA et des organisations partenaires telles que la Banque africaine de développement (BAD), la Fondation Mastercard, le Fonds international de développement agricole (FIDA), le Centre de recherche pour le développement international (CRDI) et le gouvernement de l’État d’Oyo, estiment que la pauvreté, la faim et la malnutrition en Afrique ne peuvent être abordée sans impliquer les femmes et les jeunes agriculteurs. Les initiatives destinées aux jeunes et aux femmes tiennent compte des contraintes auxquelles sont confrontées les femmes et les jeunes agriculteurs – qui, dans la plupart des communautés, fournissent la majeure partie de la main-d’œuvre agricole et participent activement à l’agriculture de subsistance et commerciale.

L’IITA continuera à mettre en œuvre de manière significative des projets qui répondent aux besoins des jeunes et des femmes pour développer des politiques agro-industrielles efficaces qui donnent aux jeunes d’Afrique subsaharienne la structure et l’inspiration nécessaires pour les aider à réaliser leurs ambitions.

L’agriculture reste le seul moyen d’assurer la sécurité alimentaire et le développement durable et le principal secteur de croissance de l’emploi pour la majeure partie de l’Afrique subsaharienne. Les secteurs public et privé doivent créer des partenariats viables. La croissance spectaculaire des zones urbaines de la région projetée au cours des prochaines décennies rend encore plus cruciale l’implication des jeunes et des femmes pour qu’ils évoluent en tant que nouveaux entrepreneurs, chercheurs, employeurs et fournisseurs. Les jeunes femmes et hommes africains sont un atout énorme pour le continent et ont la capacité de créer des marchés et des systèmes alimentaires circulaires qui répondront à la crise socio-économique actuelle à laquelle le continent est confronté. La création d’un espace de croissance et d’un environnement propice à tous les niveaux est cruciale pour cette croissance.

Enfin, les jeunes et les femmes auront besoin du soutien de la société dans son ensemble en tant que consommateurs et contributeurs actifs à leur croissance. Il est important d’encourager la consommation locale de produits alimentaires pour soutenir les entreprises créées par les jeunes. C’est la seule voie vers une économie circulaire qui est la clé du développement de l’Afrique.

Demandez à Sanginga, Directeur général, IITA; Aline Mugisho, Directeur exécutif, Young Africa Works; et Seyi Makinde, Gouverneur, État d’Oyo, Nigéria

Suivez @IPSNewsUNBureau

Suivez IPS New UN Bureau sur Instagram