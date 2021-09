Afghanistan – Un autre Viet Nam ?

ROME, 06 sept. (IPS) – Il existe plusieurs points de similitude entre la guerre en Afghanistan et la guerre au Viet Nam. Les talibans, comme les Nord-Vietnamiens et les Viet Cong, se sont révélés de redoutables tacticiens et combattants. Ils ont réussi à contenir un adversaire bien mieux équipé et à monter des contre-offensives efficaces ; accéder à des financements nationaux et étrangers suffisants pour payer leurs combattants et subvenir aux besoins de leurs familles ; construire un formidable réseau de renseignement ; et acquérir les capacités techniques nécessaires dans des domaines tels que la réparation et l’entretien des armes légères.

Daoud Khan

Les Vietnamiens et les talibans étaient tous deux des experts dans l’utilisation d’engins explosifs improvisés (EEI). Au Viet Nam, on estime que 10 % des décès de l’armée américaine et près de 20 % des blessures sont dus aux pièges et aux mines terrestres. En comparaison, en Afghanistan, près de la moitié des décès étaient dus aux EEI. Un officier qui a servi dans une unité de neutralisation des bombes en Afghanistan m’a expliqué que les talibans étaient aussi habiles que la plupart des armées conventionnelles à manipuler des explosifs. Selon cette personne, apparemment l’un des agents les plus qualifiés des talibans était une femme dont le travail était reconnaissable pour la sophistication de l’électronique associée.

Comme les Vietnamiens, les talibans se sont également avérés être des stratèges avisés. Leur approche lors de l’engagement de Doha était très similaire à celle des Nord-Vietnamiens lors des pourparlers de Paris – négocier mais donner peu ; continuer à se battre au sol et gagner du territoire; et l’accompagner d’un puissant effort de propagande pour saper le moral de l’élément le plus faible des rangs ennemis (l’armée sud-vietnamienne dans un cas, l’armée nationale afghane dans l’autre).

Il existe également des similitudes frappantes dans les images de moments représentatifs des deux guerres. Des soldats américains armés d’équipements valant des dizaines de milliers de dollars, patrouillant dans les villages et les hameaux avec de jeunes enfants, les yeux écarquillés et mal vêtus, les regardant ; Des soldats Viet Cong ou afghans à l’air débraillé, armés uniquement d’armes légères et de lance-grenades, marchant à travers des collines arides ou des jungles torrides ; et, pendant les derniers jours de la guerre, les hélicoptères décollant de Kaboul et du toit de l’ambassade américaine à Saigon.

Maintenant que les États-Unis et leurs alliés ont quitté l’Afghanistan et que les talibans prennent les rênes du gouvernement, il vaut la peine de spéculer sur le type de régime que nous sommes susceptibles de voir. Les questions clés dans les années à venir seront : comment les talibans traiteraient-ils leurs opposants politiques et militaires ? quels systèmes d’administration et de justice mettraient-ils en place ; quel sera le rôle des femmes et comment elles seront traitées ; quelles relations auraient-ils avec des pays acteurs régionaux comme le Pakistan, l’Iran, la Chine, la Russie et la Turquie, ainsi qu’avec les États-Unis ; et surtout comment feront-ils pour un Afghanistan prospère ?

Les talibans semblent avoir appris des Vietnamiens dans la conduite de la guerre. Peut-être devraient-ils aussi tirer des leçons du Viet Nam sur la conduite de la paix d’après-guerre.

Après le retrait des États-Unis du Viet Nam, le Parti communiste a pris le contrôle d’un pays pauvre et ravagé où de nombreuses infrastructures ont été détruites, les services de base manquaient et de vastes pans du pays étaient inaccessibles à cause des mines terrestres ou de l’utilisation de l’agent orange. – un défoliant chimique qui a été pulvérisé par voie aérienne pour détruire les forêts dans lesquelles les Viet Cong se seraient cachés. De profondes divisions sociales et économiques séparaient le nord et le sud du pays. Il y avait aussi une énorme fuite de capitaux, tant financiers qu’humains, des taux d’inflation en flèche et de graves problèmes d’endettement. Pas très différent de l’Afghanistan aujourd’hui ?

Mais malgré le point de départ désastreux, le développement du Viet Nam au cours des 45 dernières années a été remarquable. Au cours de la première décennie après la fin de la guerre, les progrès économiques ont été lents, la priorité étant donnée à la consolidation politique, le Parti communiste resserrant son emprise sur le pouvoir et posant les bases de systèmes d’administration, de sécurité, de développement et de gestion fiscale. L’accent a également été mis sur l’éducation à tous les niveaux, du primaire au supérieur, les meilleurs étudiants étant envoyés à l’étranger pour faire des masters et des doctorats dans les meilleures universités du monde.

Une autre réalisation de cette période a été l’établissement de niveaux élevés de participation, de responsabilité et de compétence au niveau communal – le niveau le plus bas du gouvernement. J’ai travaillé dans certaines des régions les plus pauvres et les plus reculées du Viet Nam et le dévouement et les compétences organisationnelles du personnel du gouvernement, même dans ces régions, étaient frappants. Plus frappant encore était le niveau d’implication de la population – personne n’avait hésité à réprimander le Président de la Commune et son équipe pour des travaux non accomplis, des tâches négligées et des problèmes non pris en compte.

En s’appuyant sur les efforts politiques et administratifs déployés au cours de la première décennie après l’unification, l’attention s’est tournée vers la stabilisation et le développement économiques. Les réformes introduites entre le milieu et la fin des années 1980 ont libéralisé une grande partie de l’économie et stimulé une croissance économique rapide, transformant ce qui était alors l’un des pays les plus pauvres du monde en un pays à revenu intermédiaire inférieur avec un PIB par habitant approchant les 3 000 $ US.

L’engagement du personnel gouvernemental à tous les niveaux et la forte idéologie qui sous-tendait l’effort de développement ont été un facteur majeur dans le succès des réformes. Le Parti communiste a joué un rôle clé en veillant à ce que les ressources et les processus ne soient pas accaparés par les élites locales ; que les efforts de développement se sont concentrés sur la satisfaction des besoins réels ; que la croissance économique était dans l’ensemble équitable, de sorte que les taux de pauvreté, qui dépassaient largement les 70 % à un moment donné, sont tombés à environ 5 % ; et que la politique étrangère et les relations internationales étaient pragmatiques et subordonnées aux besoins économiques de l’époque. Quelques anecdotes illustreraient l’engagement et le pragmatisme de certaines de ces personnes.

Mon travail impliquait souvent une interaction étroite avec les hauts fonctionnaires du gouvernement. Une partie de la routine était un certain degré de socialisation – un café ensemble, un verre après le travail ou un dîner agréable – qui créait une atmosphère amicale et informelle où les problèmes difficiles pouvaient être discutés et, espérons-le, résolus. Mais j’ai été intrigué par le fait que bien qu’il y ait eu beaucoup de « banquets » officiels, il n’y a jamais eu d’invitations personnelles de nos homologues – ni chez eux ni ailleurs. Les raisons sont devenues claires pour moi au fil du temps. Les salaires, même des hauts fonctionnaires, ne suffisaient tout simplement pas à couvrir les frais de dîners ou d’autres événements de ce type.

Et après plusieurs années, quand j’ai finalement été invité chez un de mes homologues pour le dîner, j’ai eu le privilège – et j’utilise le mot privilège à dessein – de voir comment vivaient les hauts fonctionnaires, j’ai aussi compris pourquoi ils ne nous ont jamais invités domicile. Ils étaient simplement embarrassés.

Mon ami est venu me chercher à mon hôtel sur sa moto Honda 90 cc; m’a emmené dans son modeste appartement de deux chambres où il vivait avec sa famille de cinq personnes; et nous avons eu un dîner simple et frugal préparé par sa femme et sa belle-mère. Pas de grosses voitures, pas de domestiques, pas d’équipement électronique sophistiqué. Et c’était une personne qui avait un doctorat. de l’Université Harvard ; qui à l’époque était directeur du ministère avec lequel je travaillais ; et qui est devenu le gouverneur d’une province, puis un ministre à part entière. Et lui, comme beaucoup d’autres, malgré leur bas salaire et leurs privilèges limités, travaillait incroyablement dur, dormant souvent dans leurs bureaux lorsque des changements politiques et des décisions majeurs étaient formulés et mis en œuvre.

La deuxième anecdote concerne les attitudes envers le passé et l’avenir. Un autre officier supérieur du gouvernement m’a raconté avoir vécu à Hanoï pendant la guerre – les avions qui hurlaient nuit après nuit, la ruée vers les abris anti-bombes et le bruit des explosions. Son père était un officier supérieur dans l’armée et n’était jamais à la maison ; et chaque fois que le téléphone sonnait, la main de sa mère tremblait alors qu’elle décrochait le combiné alors qu’elle se préparait à de mauvaises nouvelles. Elle m’a également dit qu’elle faisait encore des cauchemars à propos de leur maison bombardée ou de la réception d’un appel téléphonique pour les informer que son père avait été tué – et comment elle se réveillerait de ces cauchemars dans des sueurs froides avec une odeur de mort et de destruction en elle. narines.

Je lui ai demandé ce qu’elle pensait du Viet Nam d’aujourd’hui, où les investissements américains affluaient, diverses délégations commerciales visitaient son ministère et les jeunes américains et européens se pressaient dans les cafés et les bars de la ville. Sans sourciller, elle a dit : « Nous devons fermer la porte du passé et ouvrir la porte du futur ». C’est une phrase que j’ai entendu plusieurs fois après cela.

Est-il possible que les talibans continuent de suivre les traces des Vietnamiens dans les années à venir ?

S’ils devaient le faire, ils devraient surmonter une série de défis politiques et sociaux tels que la transformation de leurs combattants en une force pour la paix et la sécurité ; surmonter les différences tribales; limiter l’influence d’organisations extérieures telles qu’Al-Qaïda ou ISIS qui pourraient souhaiter faire de l’Afghanistan une base pour le Jihad mondial ou régional ; gérer les groupes les plus radicaux dans leurs propres rangs ; promouvoir l’éducation pour tous; et libérer le pouvoir des femmes afghanes. Ils devront également porter leur attention sur des questions économiques telles que le commerce, la finance et le développement, ce qui impliquera de nouer des liens avec les pays les plus riches, avec les institutions financières internationales, ainsi qu’avec les agences humanitaires et d’aide et les ONG.

Les talibans ont-ils la discipline et le dévouement pour relever ces défis et d’autres ? Les talibans ont surmonté des obstacles immenses pour vaincre la plus puissante armée jamais présente sur la planète. Ils doivent maintenant diriger le pays. Bonne chance au peuple afghan qui, après plus de quatre décennies de guerre, mérite quatre décennies de paix et de progrès comme cela s’est produit au Viet Nam.

Daoud Khan travaille comme consultant et conseiller pour divers gouvernements et agences internationales. Il est diplômé en économie de la LSE et d’Oxford – où il a été boursier Rhodes ; et un diplôme en gestion de l’environnement de l’Imperial College of Science and Technology. Il vit en partie en Italie et en partie au Pakistan. Il a beaucoup travaillé au Viet Nam et en Afghanistan.

