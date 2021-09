Afghanistan : le point de vue d’officiers suédois

STOCKHOLM / ROME, sept. 06 (IPS) – Comme la plupart d’entre nous, je compte sur les médias pour trouver une explication aux tragédies que je regarde à la télévision. Néanmoins, certaines de mes opinions sur la tragédie afghane ont en outre été influencées par des entretiens que j’ai eus une fois avec mon ami Bernth Dagerklint. Nous avions pendant quelques années travaillé comme professeurs dans un lycée, bien que ce n’était pas l’occupation principale de Bernth. La plupart du temps, il a servi comme officier lors de campagnes armées internationales soutenues par le gouvernement suédois. Il s’était rendu en ex-Yougoslavie, en Cisjordanie et non des moindres en Afghanistan, où il a depuis 2003 à plusieurs reprises travaillé comme « instructeur » pour des officiers afghans.

La dernière fois que j’ai rencontré Bernth, c’était en 2012, alors qu’il revenait tout juste d’un séjour en Afghanistan. Cinq ans plus tard, en 2017, une évaluation « indépendante » indiquait que le coût de l’opération suédoise jusqu’à présent avait été d’environ 2 milliards USD et concluait que les efforts « n’avaient pas réussi à contribuer à une sécurité durable, mais avaient eu un impact positif sur la développement des forces armées. Lorsque Bernth a servi en Afghanistan, les forces suédoises s’élevaient à 500 hommes soutenant le Groupes de travail militaires internationaux, FIAS. Cinq Suédois avaient été tués et on supposait que l’armée suédoise avait tué vingt Afghans.

La motivation initiale d’une implication suédoise avait été la solidarité avec les États-Unis, après les attentats du 11 septembre. On supposait qu’Oussama ben Laden se cachait en Afghanistan et était protégé par les talibans. C’est d’abord et plus tard que l’intervention suédoise en est venue à être présentée comme une opération humanitaire. On ne peut nier que le régime taliban a organisé des exécutions sommaires, avait des intérêts économiques dans le commerce de l’opium, tout en supprimant activement les droits des femmes, en leur refusant l’accès à l’éducation, aux médias sociaux et à la prise de décision. Sur ces bases, l’implication de la communauté internationale dans les affaires intérieures de l’Afghanistan pourrait être justifiée, bien que le jeu politique derrière l’intervention ne puisse être ignoré, ainsi que le fait que les forces sinistres locales et internationales ont bénéficié de l’occupation étrangère.

La stratégie militaire suédoise a été influencée par un ensemble de règles envisagées par les États-Unis, par exemple Manuel de terrain 3-24, qui, sous la direction du général David Petreus, avait été rédigé par un groupe mixte de généraux, d’universitaires, de défenseurs des droits de l’homme et de journalistes. Petreus, titulaire d’un doctorat de l’Université de Princeton, était apprécié des officiers suédois et avait été en 2010-2011 commandant de la Forces américaines-Afghanistan, USFOR-A, en même temps que Bernth était dans le pays.

Manuel 3-24 a préconisé une stratégie visant « non seulement à dominer les opérations terrestres, mais à changer des sociétés entières ». Pour assurer la sécurité, une présence persistante devait être établie, en particulier dans les quartiers les plus menacés. Il était d’une importance cruciale d’aider un « pays contrôlé » à augmenter sa capacité gouvernementale, à développer des programmes d’emploi et à améliorer la vie quotidienne de ses citoyens, tout en séparant « les citoyens réconciliables des ennemis irréconciliables ». Une stratégie qui devait être complétée par une poursuite incessante de l’ennemi, reprendre des sanctuaires puis s’accrocher aux « zones nettoyées tout en continuant d’assister et d’armer les forces de sécurité locales du pays ».

Selon Bernth, le Manuel était un produit de bureau, développé pour les militaires par les militaires. Il serait difficile, voire impossible, de parvenir à une « démocratisation » en profondeur sous l’égide d’une intervention armée. Bernth m’a parlé de corruption généralisée – par exemple, les Suédois avaient essayé de trouver où l’un de leurs camions à essence, rempli de diesel, s’était retrouvé. Bernth était tout à fait sûr que les autorités afghanes étaient derrière sa disparition. Des dirigeants et des officiers communautaires de haut rang ont empoché de grandes quantités du soutien financier et matériel qui a afflué dans le pays. Dans le même temps, loin dans les campagnes, des soldats mal payés et démotivés résistaient aux forces talibanes, qui bénéficiaient du soutien clandestin des barons de la drogue, des officiers pakistanais et des financiers saoudiens. Les soldats afghans ont dit à Bernth que même si les talibans pouvaient être aussi mauvais, voire pires, que « les étrangers », ils venaient néanmoins des mêmes tribus et régions qu’eux.

Les conditions prévalant dans la campagne afghane pourraient être considérées par un « Occidental » comme Bernth comme englouti dans la superstition, l’intolérance religieuse et une vision du monde dépassée. Cependant, Bernth est devenu fasciné par la campagne afghane. Il a écrit des poèmes sur des poètes soufis qui avaient autrefois vécu dans le pays, comme son admiré Rumi, le paysage dramatique afghan et ses habitants hospitaliers. Pour Bernth, l’Afghanistan était loin d’être exclusivement marqué par la guerre et la terreur des talibans – pour lui c’était une histoire vivante, préservant les traces de siècles de civilisations uniques.

Par l’intermédiaire de ses interprètes afghans, il avait tenté de convaincre ses homologues afghans d’exprimer leur vision de la vie, notamment leurs croyances religieuses. Bernth est vite devenu émerveillé par la générosité et l’ouverture qu’il a trouvées. Il lui semblait que les Afghans respectaient généralement qu’un étranger manifestait un intérêt sincère pour leur foi. Il s’est retrouvé dans un monde lointain ; une ancienne société clanique où tout individu devait s’appuyer sur les autres membres du clan. Un commandant de haut rang lui a demandé d’expliquer pourquoi le monde était rond et non plat et il a souvent rencontré des hommes qui se demandaient pourquoi un homme curieux et spirituellement intéressé comme Bernth ne s’était pas converti à l’islam. Cela lui ferait tout voir plus clairement, comprendre sa place dans le monde, tout en apprenant l’humilité et la compréhension. Des hommes qui pouvaient à la fois prôner les exécutions publiques et la soumission des femmes au régime patriarcal.

C’était un mythe que les pauvres ruraux, les gens sont opposés au changement. Tous les pauvres veulent améliorer leur vie. Plusieurs des chefs religieux afghans étaient en pèlerinage à La Mecque, tandis que d’autres Afghans avaient, en tant que travailleurs invités, appris à connaître l’Arabie saoudite et les États du Golfe. Pour eux, le royaume saoudien, religieusement intolérant, apparaissait comme une merveille de modernisme et de réussite, fondée sur une stricte application de l’islam. Beaucoup d’entre eux prétendaient être salafistes, c’est-à-dire désireux de suivre les règles qu’ils supposaient avoir été enseignées et pratiquées par les trois premières générations de musulmans.

Parmi les Pachtounes, le plus grand groupe de population d’Afghanistan et l’épine dorsale des forces talibanes, une grande influence de Wahhabisme peut être discerné. Le mot taliban est dérivé de l’arabe ??lib, signifiant « étudiant ». Les talibans trouvent leur force parmi les guerriers religieux, moudjahidin, qui, à partir de 1979, a combattu le gouvernement afghan soutenu par les Soviétiques. Le général religieux conservateur Muhammad Zia-ul-Haq avait, après un coup d’État de 1977, pris le pouvoir au Pakistan. Craignant que l’Union soviétique n’envahisse le Baloutchistan, il a demandé l’aide de l’Arabie saoudite, qui a été encouragée par les États-Unis à soutenir les insurgés afghans.

afghan moudjahiddine ont été recrutés dans des camps de réfugiés pakistanais, où les jeunes hommes ont été formés dans des écoles coraniques, plusieurs soutenus par Wahabbis fidèle aux Saoudiens. Ces madrasas construit sur une tradition de 200 ans. Sayyid Ahmad (1786-1831 CE) avait fondé en Inde un mouvement opposé au colonialisme britannique, tout en fomentant des réformes socio-religieuses. Persécuté par les forces anglo-sikhes, il avait établi un bastion dans la ceinture tribale indépendante de l’Inde dans la vallée de Peshawar, qui est aujourd’hui le cœur des pachtounes pakistanais. Sayyid Ahmad s’est opposé aux interprétations et coutumes locales, qui selon lui avaient corrompu l’Islam. Il est généralement admis qu’après avoir rencontré des religieux wahhabites lors d’un pèlerinage à La Mecque en 1821, Sayyid Ahmad a commencé à étudier les écrits d’Al-Wahhab et est finalement devenu un fondamentaliste puritain et djihadiste clerc. Cependant, Sayyid Ahmad ne s’est jamais considéré comme un wahhabiste.

La plupart des wahhabites refusent d’être étiquetés comme tels, d’autant plus que le fondateur du mouvement avait été opposé à l’élévation de tout individu, y compris à l’utilisation du nom d’une personne pour étiqueter une école islamique. Ibn Abd Al-Wahhab (1703 – 1792 CE) était un chef religieux, réformateur, érudit et théologien du Najd en Arabie centrale. Il prêchait une stricte adhésion à salafisme, proclamant la nécessité de revenir au Coran et au Hadith, s’appelant lui-même et ses disciples Muwahhidun, Unitaires. Les opinions d’Al-Wahhab lui ont valu de nombreux ennemis, d’autant plus que ses partisans ont détruit des mosquées, des tombeaux et des sanctuaires, tout en attaquant les opposants à l’interprétation de l’islam de leur chef. Al-Wahhab a tracé un pacte religio-politique avec Muhammad bin Saud, le soutenant dans l’établissement de la Émirat de Diriyah, initiant ainsi un accord de partage du pouvoir entre le wahhabisme et la dynastie des Saoud. Salman bin Abdulaziz Al Saud, l’actuel roi d’Arabie saoudite, a déclaré : « Je défie quiconque d’apporter une seule lettre alphabétique des livres du cheikh qui va à l’encontre du livre d’Allah et des enseignements de son prophète, Mahomet.

Par l’intermédiaire de Zia-ul-Haq, l’Arabie saoudite a soutenu des groupes wahhabites dans un effort pour limiter l’influence chiite en Afghanistan et au Pakistan. Une politique soutenue par les États-Unis, dans le cadre de leur opposition à la présence soviétique dans la région. L’Arabie saoudite reste l’un des plus grands alliés des États-Unis au Moyen-Orient et a agi pendant des décennies en tant que médiateur entre Washington et Islamabad. Ce n’est qu’un aspect du jeu de pouvoir international compliqué derrière la tragédie afghane. Au centre se trouve le peuple afghan, utilisé comme pion dans une catastrophe causée par la cupidité et la politique. Bernth est décédé il y a huit ans, bien que ses opinions m’accompagnent toujours : « Tout en Afghanistan est synonyme de catastrophe. C’est beaucoup plus compliqué que le slogan américain de « gagner les cœurs et les esprits ». Vous et moi sommes des enseignants et pour influencer nos élèves, bons ou mauvais, nous devons les respecter et apprendre d’eux. Les talibans signifient « élève » et jusqu’à présent, ils ont rarement été écoutés, mais ont été utilisés de toutes les manières imaginables pour servir des intérêts étrangers… rien de bon n’en sortira. »

Sources: Allen, Charles (2009) Les terroristes de Dieu : le culte wahhabite et les racines cachées du djihad moderne. New-York : Hachette. Chefs d’état-major interarmées (2009) La doctrine Petraeus : le manuel de terrain sur les opérations de contre-insurrection. Scotts Valley CA : Créer de l’espace.

Suivez @IPSNewsUNBureau

Suivez IPS New UN Bureau sur Instagram