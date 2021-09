76th General Assembly kicks off at UN headquarters in New York

Passing of the hammer to the new President of the Assembly, António Guterres greeted his predecessor: “Throughout this difficult and historic moment, we have all been fortunate to be able to count on the leadership of His Excellency, the President Volkan Bozkir”.

The UN chief credited the outgoing Turkish diplomat and politician with prioritizing a lasting recovery, rooted in the 2030 Agenda, and supporting countries and communities as they rebuild systems destroyed by the pandemic.

An ambitious vaccination campaign

Mr Guterres said that under Mr Bozkir’s leadership the Assembly had sought “to strengthen health systems, to provide COVID-19[feminine tests, traitements et équipements, et contribuer à la campagne de vaccination la plus ambitieuse de l’histoire ».

En outre, il a dirigé les travaux essentiels de l’Assemblée générale dans les domaines de la paix et de la sécurité, du désarmement, des droits de l’homme, de l’égalité des sexes et du développement durable, tout en supervisant l’adoption de résolutions majeures sur des questions clés – de la consolidation de la paix à la lutte contre le terrorisme et à la prévention des crimes contre l’humanité – abordant changement climatique et mettre fin à la traite des êtres humains.

« Bref, sous la direction du président Bozkir, cette Assemblée a maintes fois prouvé la valeur du multilatéralisme et d’un système international fondé sur des règles», a déclaré le Secrétaire général.

« Inégal, stimulant et révolutionnaire »

Dans un discours sincère avant la clôture de la réunion finale de la 75e Assemblée, le président sortant Bozkir a noté que son mandat s’est déroulé au milieu d’une « année tumultueuse, historique, transformatrice, inégale, stimulante et révolutionnaire ».

« Dès les premiers instants de ma présidence, nous savions que COVID-19 dominerait notre agenda. Cependant, Je peux maintenant dire qu’il a renforcé notre croyance en une ONU plus efficace et plus réactive“, il a dit.

Avant de démissionner, M. Bozkir a fait une série de recommandations allant du renforcement de l’Assemblée au réalignement « d’une grave inadéquation dans la manière dont cette Organisation traite ses employés et la plus haute fonction politique du monde ».

Il a également suggéré de passer d’une concentration sur les procédures « au prix de la substance » à un « programme plus rationalisé et axé sur les priorités » et de donner la priorité à l’ONU en tant qu’entité unique de respect, d’intégrité et de progrès.

Avant abattre le marteau pour la dernière fois, il appela à un moment de prière silencieuse ou de méditation.

Relever des défis

Le nouveau président de l’Assemblée générale, Abdulla Shahid des Maldives, a ensuite ouvert la nouvelle 76e session, notant que le drapeau de son pays “battait au plus haut aujourd’hui”.

Il a parlé d'”anxiété collective” et de désespoir quasi universels, qui ne sont pas tous liés à la pandémie, affirmant: “le récit doit changer” et que l’Assemblée générale “doit y jouer un rôle”.

Ce moment de l’histoire appelle avant tout de l’espoir, a-t-il dit, pour montrer à la population mondiale que « nous sommes conscients de leur sort… sommes à l’écoute… et sommes prêts à travailler ensemble pour surmonter les problèmes ».

Et que nous pouvons trouver le courage de « faire avancer », de « vacciner le monde » et de stimuler une reprise pandémique plus verte et plus inclusive.

Lisez notre entretien exclusif et approfondi avec M. Shahid, ici.

UN ‘beating heart’

This spirit of partnership, of unity for a common cause, is “the beating heart of our work here at the United Nations”, Mr. Guterres Recount the opening session of the 76th General Assembly.

Congratulating Mr. Shahid of Maldives on his election, the UN chief described his long diplomatic experience and noted that “coming from the Maldives, he brings a new perspective on the unique experience of small island states”.

“Mr. President, I look forward to close collaboration as we work to serve and support countries during this extraordinary time., and live up to the great promise and potential of the multilateral system and the United Nations, ”he said, pledging the“ full support and partnership ”of the United Nations family.

Busy months ahead

The UN chief reflected on conflicts and climate change; worsening poverty, exclusion and inequalities; and “a pandemic that continues to threaten lives, livelihoods and futures”.

“These challenges are compounded by the divisions that mark our world … between the rich and the poor. [and] between those who take basic services for granted… and those for whom these essentials remain a distant dream, ”he said.

He stressed the need to accelerate our response to COVID-19, with vaccines, treatments and equipment for all; investing in human development, health care, nutrition, water and education; and commit, commit and meet bold climate goals at the UN climate conference COP26 in Glasgow in November.

“The war on our planet must end,” he said. “These challenges and divisions are not a force of nature. They are made by man ”.

Mr. Guterres also underlined the need to re-engage UN human rights values, supporting the most vulnerable, peace through dialogue and solidarity.

“Over the next year, every day, let’s keep this better world in view. Let us live and breathe our values ​​in this Assembly and through our work“, He declared, telling the new president:” The whole Secretariat is at your disposal “.