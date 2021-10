7 temps forts de l’action climatique à retenir avant la COP26

UN News a dressé une liste des sept faits saillants les plus importants liés à l’action climatique que vous devriez connaître.

1. Des milliards prévus pour l’énergie propre

Plus de 400 milliards de dollars de nouveaux financements et investissements ont été engagés par les gouvernements et le secteur privé lors du Dialogue de haut niveau des Nations Unies sur l’énergie, la première réunion des dirigeants sur l’énergie sous les auspices de l’Assemblée générale des Nations Unies en 40 ans.

Plus de 35 pays, allant des États insulaires aux grandes économies émergentes et industrialisées, pris de nouveaux engagements énergétiques significatifs sous la forme de pactes énergétiques.

Par exemple, le Pas de nouveau contrat sur le charbon comprend le Sri Lanka, le Chili, le Danemark, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et le Monténégro.

Les pays impliqués dans la coalition se sont engagés à cesser immédiatement de délivrer de nouveaux permis pour les projets de production d’électricité au charbon et à cesser les nouvelles constructions de production d’électricité au charbon, à partir de la fin de 2021.

Plusieurs nouvelles initiatives de partenariat ont été annoncées lors de l’événement, visant à fournir et à améliorer l’accès à une électricité fiable à plus d’un milliard de personnes.

2. Les États-Unis et la Chine ont stimulé l’action climatique

Unsplash / Kouji Tsuru La pollution de l’air par les centrales électriques au charbon est liée au réchauffement climatique et à d’autres conséquences néfastes pour l’environnement et la santé publique.

Les deux plus grandes économies du monde se sont engagées dans une action climatique plus ambitieuse au cours de la semaine de haut niveau de l’Assemblée générale.

Le président des États-Unis, Jose Biden, a annoncé que son pays augmenterait considérablement son financement international pour le climat à environ 11,4 milliards de dollars par an.

Pendant ce temps, le président chinois Xi Jinping a déclaré qu’il mettrait fin à tout financement des centrales électriques au charbon à l’étranger et réorienterait le soutien vers la production d’énergie verte et à faible émission de carbone.

Alors que les annonces étaient les bienvenues, le Secrétaire général de l’ONU signalé cette il y a encore “un long chemin à parcourir» pour faire de la conférence des Nations Unies sur le climat (COP26) à Glasgow un succès qui assure « un tournant dans nos efforts collectifs pour faire face à la crise climatique ».

3. La Semaine africaine du climat a stimulé l’action régionale

Photo ONU / Albert González Farran Les conditions météorologiques extrêmes comme la sécheresse généralisée causent des pertes économiques parmi les agriculteurs en Afrique.

Partout en Afrique, des personnes se sont réunies virtuellement pendant plusieurs jours pour mettre en lumière l’action climatique, explorer les possibilités et présenter des solutions ambitieuses.

Plus de 1 600 participants se sont activement joints à la réunion virtuelle, le gouvernement hôte de l’Ouganda réunissant les gouvernements à tous les niveaux de la région, ainsi que des dirigeants du secteur privé, des experts universitaires et d’autres parties prenantes clés.

Janet Rogan, ambassadrice régionale de la COP26 pour l’Afrique et le Moyen-Orient, a déclaré que la réunion avait permis à de nombreuses parties prenantes de nouer de nouveaux partenariats et de renforcer ceux qui existaient déjà.

« Ce n’est qu’en travaillant ensemble que nous pourrons vraiment contribuer à réaliser l’ambition du Accord de Paris tout en étant consciente des opportunités et des défis uniques que cela présente dans la région », a-t-elle déclaré.

Les agences des Nations Unies ont été impliquées :

La Banque mondiale a examiné des approches à l’échelle de l’économie pour une reprise durable et verte

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont exploré comment le risque climatique et les solutions climatiques remodèlent différents secteurs

The UN Environment Programme (PNUE) a repensé l’avenir et examiné les comportements, les technologies et le financement

L’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a publié son tout premier inventaire des forêts et des paysages d’Afrique révélant que jusqu’à 65 pour cent des terres productives sont dégradées, tandis que la désertification affecte 45 pour cent de la superficie des terres de l’Afrique.

L’Afrique a peu contribué au changement climatique, ne générant qu’une petite fraction des émissions mondiales. Cependant, c’est peut-être déjà la région la plus vulnérable du monde la souffrance des sécheresses, des inondations et des invasions de criquets destructeurs, entre autres impacts.

4. Les hôtes de la COP, le Royaume-Uni, ont demandé aux pays de « garantir l’argent »

UN Photo/Cia Pak Le Premier ministre Boris Johnson du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord aborde le débat général de la 76e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Dès le début de l’Assemblée générale, le Premier ministre britannique Boris Johnson a convoqué une Réunion d’urgence faire pression pour plus d’action sur le financement climatique et d’autres mesures avant la COP26 de l’ONU.

Les dirigeants mondiaux ont comblé les lacunes qui subsistent dans les actions nécessaires de la part des gouvernements nationaux, en particulier des puissances industrialisées du G20, en matière d’atténuation, de financement et d’adaptation.

Le Premier ministre britannique a averti que “l’histoire jugera” les pays les plus riches du monde s’ils ne tiennent pas leur engagement d’engager 100 milliards de dollars d’aide climatique annuelle avant la COP26. Il a placé les chances d’obtenir l’argent avant novembre à « six sur 10 ».

M. Johnson a également assuré que son pays “donnera l’exemple, en gardant l’environnement à l’ordre du jour mondial et en servant de rampe de lancement pour une révolution industrielle verte mondiale”. Mais a prévenu : « Aucun pays ne peut renverser la vapeur, cela reviendrait à renflouer un paquebot avec un seul seau. »

5. Les dirigeants mondiaux se sont engagés à réformer les systèmes alimentaires mondiaux

© FAO / Sumy Sadurni Le gaspillage alimentaire, illustré ici au marché de Lira en Ouganda, est un défi de taille pour les agriculteurs et les vendeurs.

Les systèmes alimentaires sont à l’origine d’un tiers des émissions de gaz à effet de serre, jusqu’à 80 % de la perte de biodiversité et utilisent jusqu’à 70 % des réserves d’eau douce.

Cependant, les systèmes de production alimentaire durables devraient être reconnus comme une solution essentielle à ces défis existants.

Le 23 septembre, le tout premier Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires a réuni des dirigeants mondiaux pour stimuler l’action nationale et régionale afin de transformer la façon dont nous produisons, consommons et éliminons nos aliments.

Suite à la dernier rapport du GIEC, qui a soulevé un « code rouge » pour le réchauffement climatique d’origine humaine, l’administration américaine, l’un des principaux producteurs agricoles du monde, a promis 10 milliards de dollars sur cinq ans pour lutter contre le changement climatique et aider à nourrir les plus vulnérables sans épuiser les ressources naturelles.

Le Sommet, convoqué par le Secrétaire général des Nations Unies en 2019 pour accélérer les progrès mondiaux en tirant parti de l’importance interconnectée des systèmes alimentaires, a présenté d’autres engagements de plus de 85 chefs d’État du monde entier.

De nombreux pays ont annoncé des initiatives nationales pour garantir que leurs systèmes alimentaires répondent non seulement aux besoins nutritionnels de leurs populations, mais également aux objectifs concernant le changement climatique, la biodiversité et des moyens de subsistance décents pour tous. Les entreprises et les organisations de la société civile ont également fait d’importantes promesses.

Vérifiez 231 engagements fabriqué.

6. Plus de ‘bla, bla, bla’

Près de 400 militants âgés de 15 à 29 ans de 186 pays se sont réunis à Milan, en Italie, il y a quelques jours, pour relancer l’appel à l’action climatique. À quelques semaines de la COP26, ils ont souligné le leadership des jeunes et ont fait pression pour une société beaucoup plus soucieuse du climat.

Greta Thunberg, ainsi que l’écologiste ougandaise Vanessa Nakate figuraient parmi les orateurs de l’événement Youth4Climate, organisé par l’Italie et le Groupe de la Banque mondiale.

« Reconstruire mieux. Blah, bla, bla. Économie verte. Bla bla bla. Net-zéro d’ici 2050. Blah, blah, blah. C’est tout ce que nous entendons de nos soi-disant dirigeants. Des mots qui sonnent bien mais qui jusqu’à présent n’ont pas mené à l’action. Nos espoirs et nos ambitions se noient dans leurs promesses creuses », a déclaré Thunberg.

“Fini les conférences vides, il est temps de nous montrer l’argent”, a ajouté Nakate, 24 ans, évoquant les 100 milliards de dollars d’aide climatique annuelle promis par les économistes les plus riches pour aider les pays en développement vulnérables à l’impact du changement climatique.

« Que voulons-nous ? Nous voulons la justice climatique maintenant », a souligné Thunberg, connu pour avoir inspiré une série de grèves climatiques des jeunes à travers le monde depuis 2018.

La réunion de trois jours s’est finalisée par un document commun qui sera présenté lors des réunions de négociation lors de l’événement de préparation de la COP26, la Pré-COP, puis lors de la conférence pivot.

Un chef António Guterres a remercié les jeunes pour avoir apporté des idées et des solutions avant la Conférence des Nations Unies sur le climat.

« Les jeunes ont été à l’avant-garde pour proposer des solutions positives, plaider en faveur de la justice climatique et demander des comptes aux dirigeants. Nous avons besoin de jeunes partout dans le monde pour continuer à élever la voix », a-t-il déclaré dans un message vidéo.

7. Prochains engagements à surveiller : la Pré-COP

UN Photo/Eskinder Debebe Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, participe à une réunion d’information virtuelle pour informer les États membres des préparatifs de la COP26 à Glasgow, au Royaume-Uni.

Chaque Conférence des Nations Unies sur le Climat (COP) est précédée d’une réunion préparatoire tenue environ un mois avant, appelée Pré-COP. La réunion est la dernière occasion formelle et multilatérale pour les ministres de façonner les négociations en détail avant la réunion de Glasgow en novembre.

L’événement, cette année à Milan, rassemble les ministres du climat et de l’énergie d’un groupe sélectionné de pays pour discuter et échanger des points de vue sur certains aspects politiques clés des négociations et approfondir certains des sujets clés qui seront abordés lors de la COP26.

La réunion a lieu quelques semaines seulement après qu’un rapport de l’ONU Changements climatiques a révélé que les nations doivent de toute urgence redoubler d’efforts pour le climat s’ils veulent empêcher une augmentation de la température mondiale au-delà de l’objectif de 2°C de l’Accord de Paris – idéalement 1,5C – d’ici la fin du siècle.

Les questions en discussion à Milan comprennent :

Réduire les émissions pour s’assurer que l’objectif 1,5C reste à portée de main

Financement et soutien aux pays en développement pour leur permettre d’agir sur le changement climatique

Améliorer les approches pour éviter, minimiser et traiter les pertes et dommages causés par les extrêmes climatiques

Établir un objectif mondial d’adaptation pour réduire la vulnérabilité

Faire progresser les aspects techniques nécessaires pour que les pays rendent compte de leurs actions climatiques et du soutien nécessaire ou reçu

Faire progresser les règles détaillées des mécanismes marchands et non marchands, grâce auxquels les pays peuvent coopérer pour atteindre leurs objectifs de réduction des émissions

La conférence commencé le 30 septembre et fermé le 2 octobre.