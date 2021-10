$ 383 million humanitarian plan to fight “living nightmare” in Lebanon

Over the past two years, Lebanon has been grappling with multiple challenges, including economic and financial collapse, political stalemate, as well as the disastrous impacts of the August 2020 explosions in the capital, Beirut, COVID-19[feminine pandémie et la guerre en cours dans la Syrie voisine.

Najat Rochdi, Coordonnatrice résidente et humanitaire des Nations Unies pour le Liban, a déclaré que de nombreuses personnes se trouvent maintenant dans des situations inconcevables il y a encore un an, lorsque le Liban était considéré comme un pays à revenu intermédiaire élevé.

Les familles survivent à peine

« De plus en plus de ménages libanais sont incapables de payer les dépenses de base comme la nourriture, la santé, l’électricité, l’eau, Internet, le carburant et l’éducation. Pour les plus vulnérables parmi les pauvres, l’impact est extrêmement dévastateur, et survivre est devenu leur seul objectif », elle mentionné, s’exprimant lors du lancement à Beyrouth.

On estime que 78 pour cent de la population libanaise, soit trois millions de personnes, vivent en dessous du seuil de pauvreté, tandis que l’extrême pauvreté a atteint jusqu’à 36 pour cent.

La famine est devenue « une réalité croissante » pour des milliers de familles, et les taux de malnutrition aiguë ont considérablement augmenté chez les enfants de moins de cinq ans.

Pour les gens ordinaires, la situation est « un cauchemar vivant », a-t-elle dit, provoquant des souffrances et une détresse indicibles pour les plus vulnérables.

Craignant l’avenir

Mme Rochdi a raconté aux journalistes les innombrables histoires « déchirantes, parfois scandaleuses et choquantes » qu’elle a entendues lors de ses récentes visites sur le terrain. « J’ai rencontré des mères soutien de famille qui avaient « honte » de faire la queue pour récupérer leur colis de nourriture », se souvient-elle.

« Jamais de leur vie ils n’ont dépendu des autres pour nourrir leurs enfants, m’ont-ils dit avec des larmes déclenchées par des sentiments de désespoir. Pourtant, leur principale préoccupation est de mettre de la nourriture sur la table et d’obtenir un emploi qui paie le loyer. Ils s’inquiètent de la sécurité de leurs enfants, de leur éducation et de leur avenir flou.

L’éducation a été durement touchée. Au moins 1,2 million d’enfants, dont des réfugiés syriens et palestiniens, ont vu leur éducation interrompue pendant plus d’un an, selon le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

« Prix élevé » des soins de santé

Le système de santé publique libanais a également été “étiré au-delà de ses limites”, a ajouté Mme Rochdi, en raison du double impact de la crise économique et de la pandémie. Des agents de santé qualifiés, ainsi que des enseignants, ont fui le pays.

« Les gens sont de plus en plus incapables d’accéder aux soins de santé et de se les payer dans un contexte de pénurie croissante de médicaments et de fournitures médicales. Les rayons des pharmacies sont vides, les stocks des hôpitaux sont presque épuisés et les armoires à pharmacie à domicile sont vides », a-t-elle déclaré.

« Les patients atteints de cancer paient un prix élevé, la majorité étant obligés d’arrêter leur traitement salvateur. Et c’est inacceptable. C’est comme une “peine de mort” pour tous ceux dont la vie dépend fortement des médicaments !

© UNICEF Lebanon The Lebanese health system is under strain as the country grapples with a political, economic and humanitarian crisis.

Meanwhile, power shortages and a potential collapse in the water supply have affected essential services, including hospitals, while putting the school year at risk. Ms. Rochdi warned that if the situation worsened, up to four million people would be affected, including one million refugees.

Save lives, alleviate difficulties

The ERP covers 119 projects in the sectors of education, food security, health, nutrition, water and sanitation, child protection and protection against gender-based violence.

It also contains an emergency logistics operational plan focused on establishing a fuel supply chain. The aim is to allow humanitarians to continue their work, but also to provide fuel to critical health, water and sanitation facilities across Lebanon, for a limited period of time.

Activities focus on providing direct support, including the distribution of food and cash assistance to some 500,000 people, improving access to doctors for about 250,000 people, nutritional surveillance and food supplements for 400,000 young children and mothers; and the provision of distance and in-person learning. to children.

Last August, donors attending a conference to boost support for Lebanon, co-chaired by the UN and France, pledged $ 370 million to fund the plan.

“We are counting on their boundless generosity to urgently fulfill their commitments to enable the timely delivery of vital emergency plan projects. The funding they provide will save lives and make a huge difference in alleviating the hardships of the most vulnerable, ”said Ms. Rochdi.

In the meantime, the United Nations Central Emergency Response Fund (STAG) in New York, as well as another fund focused on Lebanon, managed by its office for humanitarian affairs, OCHA, spent $ 10 million last month to fund the fuel delivery component of the ERP.