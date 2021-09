Gaya, Inde – Lorsque l’enfant travailleur de 13 ans Shashikant Manjhi est décédé en mai 2020, son corps n’a pas pu être transporté dans la maison de brique et de boue de sa famille dans l’État oriental du Bihar, à 1 126 km (700 miles) de Jaipur, dans l’État du Rajasthan, où le garçon avait travaillé pendant plus d’un an.

Les restrictions de verrouillage l’ont rendu impossible, a expliqué le policier qui a téléphoné la nouvelle du décès à la famille du garçon, promettant d’incinérer l’enfant avec respect.

Quelques jours plus tard, la mère de Shashikant, Sahuja Devi, a procédé aux derniers rites de son dernier-né dans un champ ouvert à quelques centaines de mètres de leur domicile. Elle a utilisé une poupée en balle de paddy pour représenter l’enfant qu’elle envoyait aux flammes.

Dans l’une des quelques conversations téléphoniques, son fils lui avait dit qu’il était fatigué d’avoir placé des paillettes, des pierres et des paillettes sur des bracelets en métal pendant 14 à 15 heures par jour. Il avait envie de revenir.

« Pendant des semaines, son employeur ne l’a pas laissé nous parler au téléphone », a déclaré Sahuja à Al Jazeera, assise sur le sol en terre battue de sa maison.

Elle remuait un grand pot de riz en aluminium noirci qui serait le déjeuner de cinq adultes et six enfants, avec une petite tasse de dal aqueux.

Le déjeuner pour les Manjhis, actuellement une famille de cinq adultes et six enfants, est un grand pot de riz et deux petits bols de dal et de courge amère [Kavitha Iyer/Al Jazeera]

Des mouches planaient au-dessus d’un petit bol de courge amère hachée à côté du foyer de boue chauffé au bois.

Puis son fils aîné Mithilesh, 30 ans, est tombé malade et la famille avait besoin d’argent. Ils ont réussi à avoir Shashikant au téléphone.

« Photan a dit qu’il convaincrait son employeur d’envoyer de l’argent », a déclaré Subbidevi, l’épouse de Mithilesh, en utilisant le nom fantaisiste donné à Shashikant par l’employeur.

“L’argent de Photan n’est pas venu, seul l’appel est venu annonçant sa mort.”

Aucune cause de décès n’a été donnée. La famille n’avait aucun moyen de savoir si le corps portait des blessures, mais ils soupçonnaient que l’enfant avait peut-être insisté pour que de l’argent soit envoyé à la maison et qu’il ait été blessé lors d’une bagarre qui s’ensuivit.

L’employeur a été brièvement incarcéré dans une prison de Jaipur, ont-ils déclaré, puis relâché.

La maison des Manjhis est faite de briques et de boue, laissée à moitié sans plâtre. Shashikant, 13 ans, a été victime de la traite de ce village en 2019 [Kavitha Iyer/Al Jazeera]

À Bhimpur Tola où ils vivent, à côté du village de Sondiha et à 32 km (20 miles) de la ville la plus proche de Gaya, même obtenir plus d’informations aurait signifié une excursion d’une journée coûteuse au poste de police de Konch, à 13 km (8 miles).

« Il n’y avait pas une roupie à la maison. À moins que Photan ne nous envoie de l’argent, nous n’avions rien », a déclaré Subbidevi.

Shashikant était l’un des dizaines de milliers d’enfants travailleurs victimes de la traite qui ont continué à travailler pendant la fermeture du coronavirus, leurs trafiquants et leurs employeurs habitués à esquiver les forces de l’ordre.

Dans les campagnes rurales d’États tels que le Bihar, classés au bas de l’indice de développement humain, alors que les familles luttaient contre la perte généralisée de moyens de subsistance, les mécanismes de protection de l’enfance déjà épuisés de l’Inde ont révélé que de plus en plus d’enfants étaient vulnérables à la traite.

Le gouvernement indien a confirmé que l’exercice 2020-21 avait enregistré une légère augmentation par rapport à l’année précédente du nombre d’enfants sauvés du travail illégal.

Les enfants des familles démunies sont plus vulnérables que jamais à la traite.

Les Manjhis appartiennent à la caste Musahar, un « Mahadalit » ou la communauté la plus marginalisée parmi les groupes sociaux du Bihar, avec des taux d’alphabétisation et de possession d’actifs très faibles.

Sahuja Devi Manjhi, extrême droite, chez elle à Bhimpur Tola à Gaya, Bihar. Le fils de Sahuja, Shashikant, rebaptisé Photan par un trafiquant et un employeur, est décédé dans des circonstances mystérieuses à Jaipur, où il travaillait comme ouvrier dans une opération de fabrication de bracelets. [Kavitha Iyer/Al Jazeera]

La plupart des Musahars ne possèdent aucune terre agricole, comme les Manjhis de Bhimpur Tola.

« 11 enfants dans une pièce, faisant 288 bracelets par jour »

Dans le bloc Atri de Gaya, Rajesh Sah, 10 ans du village de Kharauna, a été attiré au moment où la pandémie a commencé, avec 500 roupies (7 $) et la promesse de 3 000 roupies (41 $), une somme qu’il imaginait considérable.

Quatre autres garçons du village accompagnaient l’homme, un trafiquant connu d’un village voisin.

Trois mois plus tard, le frère de Rajesh, Rakesh, 12 ans, a été emmené. “Il n’a pas été payé un centime”, a déclaré leur mère Chameli Devi Sah. Les noms des Sah ont été changés pour protéger les enfants.

« Nous étions 11 garçons dans une pièce. Nous avons mangé, dormi, travaillé dans le même espace », a déclaré Rajesh à Al Jazeera.

Ils ont été réveillés à 7 heures du matin et obligés de commencer à travailler après une tasse de thé. Ils ont travaillé jusqu’à 2 heures du matin la plupart du temps, avant de se retirer sur un matelas râpé.

“J’ai acheté une couverture avec mon propre argent quand il faisait vraiment froid.” Il n’y avait pas d’oreillers.

Un adolescent secouru dans le village de Bandi, dans le quartier de Neemchak Bathani, dans le district de Gaya, montre un ensemble de bracelets qu’il a ramenés. La plupart des usines s’attendent à ce qu’un enfant travailleur fabrique 250 à 300 de ces bracelets chaque jour [Kavitha Iyer/Al Jazeera]

Les autres garçons comprenaient Ranjan et Dilkhush, également de Kharauna. Rajesh avait terminé la classe IV lorsqu’il a été victime de la traite, un peu comme les autres.

Une allocation hebdomadaire de 50 Rs (0,70 $), appelée « hafta », a été versée aux garçons, que Rajesh a consciencieusement épargnée, à moins d’un repas occasionnel au bazar.

Leur chambre avait deux « fenêtres » comme celles-ci, a-t-il déclaré, en désignant les réduits de leur maison en briques non crépies. Les repas étaient du riz-dal pour le déjeuner, du roti-dal pour le dîner, les légumes étant un régal rare.

Le travail était minutieux et laborieux. Ils ont placé des « chamkeela nag » (pierres scintillantes) sur des bracelets en métal, chacun faisant trois sacs de bracelets par jour, chaque sac contenant huit douzaines de bracelets – un minimum de 288 bracelets par jour.

« Si j’étais malade, ‘Maalik’ (l’employeur) me frappait avec une pipe », a déclaré Rajesh.

Les bracelets cloutés sont lavés le lendemain matin pour rincer l’excès d’adhésif. « Si les pierres tombaient, le tuyau serait sorti. »

Les garçons parlaient rarement pendant la journée, écoutant plutôt des chansons de Bhojpuri sur un téléphone portable. Le bhojpuri est un dialecte parlé dans certaines parties du Bihar et des États voisins de l’Uttar Pradesh.

Puis, lors d’une sortie le week-end à une foire de Dussehra (fête hindoue) à proximité, Rajesh a repéré un avant-poste de police. Plus de trois mois plus tard, un matin froid de février, il a repéré sa chance et s’est enfui.

Il était pieds nus, ses chaussons étaient cassés depuis longtemps. Il n’avait pas de vêtements à porter – l’employeur les avait brûlés de colère lorsque le garçon était sorti pour acheter des médicaments sans autorisation.

“J’ai couru et couru, je n’ai pas regardé derrière”, a-t-il déclaré, son évasion étant une fuite de 20 minutes.

Les processus juridiques et la quarantaine obligatoire COVID-19 ont pris près de trois mois avant le retour de Rajesh en mai. C’est alors que la famille s’est adressée à la police d’Atri pour déposer une plainte. Rakesh était toujours détenu en captivité.

« Neuf hommes différents sont venus me menacer et me maltraiter au cours des trois mois suivants », a déclaré Chameli Devi.

Au téléphone et en personne, ils ont exigé 200 000 roupies (2 737 $) pour compenser les pertes commerciales dues à l’évasion de Rajesh.

Finalement, des policiers chevronnés se sont impliqués et le trafiquant énervé a ramené Rakesh chez lui, entreprenant un voyage en bus de deux jours avant de le déposer au poste de police d’Atri – sans un mot.

La pandémie a vu l’augmentation de l’esclavage des enfants

Alors que la crise économique a contraint les familles appauvries à recourir à des mesures désespérées, des preuves ont lentement émergé d’une augmentation de l’incidence du travail des enfants en Inde.

En 2020-2021, le nombre d’enfants sauvés et réhabilités dans le cadre du Projet national sur le travail des enfants a augmenté malgré les fermetures et les restrictions imposées aux industries en exploitation.

Une pancarte contre le travail des enfants érigée sur la route Dashrath Manjhi dans le district de Gaya au Bihar, du nom du célèbre “homme de la montagne”, un ouvrier qui a martelé une montagne pendant 22 ans pour construire une route la traversant [Kavitha Iyer/Al Jazeera]

Le ministre d’État indien du Travail et de l’Emploi, Rameswar Teli, a déclaré au Parlement que le nombre d’enfants sauvés était de 58 289 en 2020-21, contre 54 894 en 2019-2020, 50 284 en 2018-2019 et 47 635 en 2017-2018.

Le dernier recensement de l’Inde, tenu en 2011, a fixé le nombre total d’enfants travailleurs en Inde à 10,1 millions.

Lorsqu’on lui a demandé si la pandémie avait provoqué une augmentation du travail des enfants, Priyank Kanoongo, président de la Commission nationale indienne pour la protection des droits de l’enfant, a déclaré à Al Jazeera que les enfants ne peuvent pas être vus ou protégés dans un silo.

« Les familles sont des unités primaires et elles doivent être renforcées », a-t-il déclaré. « Le travail des enfants doit être arrêté à la source. »

En juillet 2020, le ministère de l’Intérieur (MHA) du syndicat a écrit aux gouvernements des États sur la lutte contre la traite des êtres humains «en particulier pendant la période de pandémie de COVID-19».

En mai 2021, le MHA a réitéré que les unités de lutte contre la traite des êtres humains (AHTU) des États, créées en vertu de la loi, seraient essentielles, «en particulier dans le cadre de la pandémie actuelle de COVID-19».

Malgré cela, le programme fédéral de lutte contre le travail des enfants bénéficie d’un « soutien inadéquat » de la part des gouvernements des États, a déclaré Kanoongo. Il a cité la réticence des États à verser des indemnités aux enfants sauvés et les faibles taux de condamnation, ce qui fait que les trafiquants ne craignent pas la loi.

Le défi croissant de l’Inde du travail des enfants est confronté à une crise mondiale.

Un rapport de juin 2021 de l’Organisation internationale du Travail et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a déclaré que les progrès mondiaux contre le travail des enfants étaient “au point mort pour la première fois” en deux décennies.

« … sans mesures d’atténuation urgentes, la crise du COVID-19 est susceptible de pousser des millions d’enfants supplémentaires vers le travail des enfants », a-t-il déclaré.

Les dernières estimations jettent une ombre sur les engagements internationaux visant à mettre fin au travail des enfants d’ici 2025.

Près de 160 millions d’enfants étaient astreints au travail des enfants dans le monde début 2020, soit près d’un enfant sur 10 dans le monde.

Une nouvelle analyse suggère que 8,9 millions d’enfants supplémentaires seront astreints au travail des enfants d’ici la fin de 2022, selon le rapport OIT-UNICEF, en raison de la pandémie et de l’aggravation de la pauvreté.

Torture des enfants travailleurs victimes de la traite

Lorsque Pikku Prajapati, 13 ans, a été secouru lors d’une descente de police dans une usine de fabrication de bracelets à Jaipur en juin 2021, il était mince comme un roseau.

Il avait été contraint de travailler 16 à 17 heures par jour, avec seulement une petite pause déjeuner, a-t-il dit à ses parents, Kanti et Pappu Prajapati du village de Korma à Buniyadganj, à environ 10 km (6 miles) de Gaya.

Le propriétaire superviserait chaque appel téléphonique à la maison. Même une bouffée de plainte aux parents donnerait lieu à des coups.

Pikku Prajapati photographié un mois avant sa mort, dans un hôpital public de Gaya, Bihar. Avant de mourir, il a parlé à ses parents des coups et des longues heures de travail [Kavitha Iyer/Al Jazeera]

Amené à Gaya le 3 juillet, Pikku a été hospitalisé avec de la fièvre, de l’épuisement et une atrophie lente et douloureuse des membres inférieurs.

« Maintenant, il urine au lit, vomit même du dal aqueux. Parfois, il crie de douleur mais je ne peux pas comprendre », a déclaré Kantidevi à Al Jazeera début août.

Les Prajapatis ont déclaré que le garçon avait abandonné l’école en raison d’une mauvaise compagnie. Avant de quitter le Bihar pendant la mousson de 2020, en plein milieu de la fermeture du COVID-19, le trafiquant leur a versé une avance de 3 000 roupies (41 $).

“Après cela, nous n’avons pas eu un seul centime”, a déclaré Kantidevi.

Elle se souvenait avoir appelé Pikku après minuit une fois. “L’employeur l’a forcé à me dire qu’il dormait quand le téléphone a sonné.”

En fait, il travaillait et n’était souvent pas autorisé à se coucher avant 1 heure du matin. Les détails de l’emploi de son fils sont apparus trop tard, gémit-elle.

« Les passages à tabac et la torture d’enfants victimes de la traite sont une réalité récurrente », a déclaré Suresh Kumar, directeur exécutif de l’association caritative Centre-DIRECT basée au Bihar, dont les militants travaillent avec les équipes de police et les AHTU du Bihar.

Au moment du sauvetage de Pikku, trois garçons seraient morts de faim dans une autre usine de Jaipur.

En 2018, Centre-DIRECT a aidé à secourir 211 enfants du Bihar de Jaipur, leur nombre s’élevant à 362 en 2020. Entre janvier et juillet 2021, ils ont participé au sauvetage de 372 enfants.

Les trafiquants ciblent les enfants issus de milieux défavorisés et désespérés, a déclaré Kumar.

« Les blocages consécutifs et la dévastation des moyens de subsistance ruraux ont rendu des dizaines de milliers d’enfants vulnérables à la traite. » De nombreux enfants secourus sont également la cible de la nouvelle traite, a-t-il déclaré.

Vers la fin juillet, des militants et des policiers ont aidé à déplacer Pikku de Gaya à Patna Medical College, mais ses parents fatigués l’ont ramené à la maison quelques semaines plus tard, incapable de vivre plus longtemps à Patna.

Vers la fin du mois d’août, des nouvelles commencèrent à arriver de Korma. Pikku ne se remettait pas, il délirait souvent, inconscient parfois. Ses jambes dépérissaient encore plus, comme des brindilles.

Pikku est décédé le 26 août, deux mois après avoir été secouru et réhabilité dans le cadre d’un projet national visant à mettre fin au travail des enfants.